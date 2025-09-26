「オリックス４−６ロッテ」（２５日、京セラドーム大阪）オリックス・森友哉捕手（３０）に待望の一発が飛び出した。０−６の九回に１点を返し、なおも一、三塁で右翼ポール直撃の１号３ラン。１年目から１２年連続のアーチに「みんながつないでくれたチャンス。何とか入ってくれて良かった」と胸をなで下ろした。今季は負傷に泣かされ自身で最も遅い１３６試合目での本塁打だった。必死の追い上げも届かず連勝は４でストッ