【MLB】ダイヤモンドバックス4ー5ドジャース（9月24日・日本時間25日／アリゾナ）【映像】佐々木朗希、160キロ“爆速通過”→打者がマン振り三振9月24日（日本時間9月25日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・佐々木朗希の剛速球が話題となっている。7回裏ダイヤモンドバックスの攻撃。この回からマウンドに上がった佐々木は、まずこの回先頭の6番ジェームズ・マ