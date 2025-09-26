【MLB】ダイヤモンドバックス ー ドジャース（9月25日・日本時間26日／フェニックス）【映像】大谷、地区優勝手繰り寄せるキャリア最多タイの54号ドジャースの大谷翔平投手がダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第3打席で4試合ぶり、キャリア最多に並ぶ54号2ランを放った。 この試合の前まで打率.281、53本塁打、99打点の数字を残している大谷。前日の試合ではセンターに127.7メートルの大飛球を放つも