「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２５日、フェニックス）勝てば地区優勝となるドジャースは、二回にフレディ・フリーマン内野手の２２号ソロで先制した。この一発を皮切りに一挙４点のビッグイニングを作った。二回先頭の第１打席。カウント２−１からの４球目、ど真ん中にきた甘いボールを完璧に捉えると、打球は右翼フェンスを越えた。直後、プライアー投手コーチ、ラッシングらとミーティングをしていた山本もガッ