◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、地区優勝へのマジックを「１」として王手をかけた敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４点をリードした４回１死三塁の３打席目に２番手右腕のクリスマットから４試合ぶりのアーチで昨季樹立した自己最多に並ぶ５４号