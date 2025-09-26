NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3771.10（+3.00+0.08%） 金１２月限は反発。時間外取引では、デンマークの空港でドローン（無人機）が目撃され、地政学的リスクの高まりを受けて買い優勢となったが、買い一巡後は手じまい売りが出て上げ一服となった。欧州時間に入ると、押し目を買われた。日中取引では、米国内総生産（ＧＤＰ）の上方修正を受けて利食い売りが出たが、米政府機関閉鎖の可能性など