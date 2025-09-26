米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27） 米2年債 3.657（+0.053） 米10年債4.172（+0.025） 米30年債4.748（-0.003） 期待インフレ率2.384（+0.004） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。この日発表の第２四半期の米ＧＤＰ確報値が上方修正となり、個人消費も大幅な上方修正となった。同時刻に発表になった米新規失業保険申請件数も予想を下回るなど強い内