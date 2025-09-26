◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月25日フェニックス）ドジャースの山本由伸投手（27）が25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発。勝てば4年連続地区優勝が決まる大一番で3回まで無失点と力投を続けた。初回は先頭・ペルドモをスプリットで見逃し三振に仕留めると、2番・マルテはカーブで一ゴロ。3番・キャロルも空振り三振と相手上位打線を3者凡退と上々の立ち上がりを見せ