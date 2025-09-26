所狭しと多様な飲食店が密集し、個性を競う三軒茶屋。この街で休日によく飲み歩く40代の近隣在住者が、小誌編集長。自然体で楽しんでいるこの街をナビゲート。ナビゲートするのは……東京カレンダー編集長・日紫喜康一郎近隣の三宿に住んで早10年。普段は会食などで都心部が主戦場だが、プライベートは三茶で飲むことも多く、「本当に良い店しか行きません！」と語る。ひとり酒はもちろん、世田谷在住の友人を誘ってハシゴする夜も