◇パ・リーグ楽天0−6ソフトバンク（2025年9月25日楽天モバイル）楽天は首位のソフトバンクに2連敗を喫した。先発の滝中が6回4安打無失点と好投したが、7回に2番手で登板した鈴木翔が誤算だった。1死から連打などで満塁のピンチを招き、栗原に決勝の2点打を浴びた。打線も6回以降は走者を出すことができずに零敗。三木監督は「彼（鈴木翔）の力でたくさん勝っている試合がある。（大関の）制球が定まっていない時に何と