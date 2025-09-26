DeNAは26日から2.5ゲーム差の3位・巨人との2連戦。先陣を切って先発するエース・東は横浜スタジアムで軽めの調整を行い、勝てば2位確定に王手がかかる一戦に「順位を決定づけるためにしっかり役割を果たしたい」と意気込んだ。相手は今季、DeNA戦4勝1敗の山崎。「エース級の投手。一昨年の（シーズン）最終戦で投げ合って負けてるんで」と意地をのぞかせ、目標とする15勝目を挙げて2年ぶりの最多勝も確定的にする。