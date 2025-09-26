◇パ・リーグ西武5−4日本ハム（2025年9月25日ベルーナD）西武は最大4点差を逆転し、4位の楽天に2・5ゲーム差に迫った。0―4の7回に2点を返し、なおも2死一、三塁からネビンが中越えへ逆転の18号3ラン。「ホームランは意識せず、とりあえず芯に当てて強い打球を打つ意識をしていた」と満足げに振り返った。父は大谷が在籍したエンゼルスの監督を務めたフィル・ネビン氏でシーズン中に何度も来日して観戦。「日本の野球