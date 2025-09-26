【ニューヨーク＝小林泰裕】２５日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１７３・９６ドル安の４万５９４７・３２ドルだった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げへの期待が後退し、約１週間ぶりに４万６０００ドル台を割り込んだ。値下がりは３営業日連続。２５日に発表された米国の失業保険の新規申請件数が市場予想を下回った。堅調な雇用データを受け、ＦＲＢが景気下支えのため利下げを進