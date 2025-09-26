◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）秋Ｇ１開幕戦、第５９回スプリンターズＳ（２８日、中山）の出走馬１６頭が２５日、確定した。ヤマタケ（山本武志）記者が担当する「考察」キーポイント編は、前哨戦の後に気配が急上昇したママコチャに注目。枠順は２６日に決まる。ママコチャの取材を続けて、もう５年目になる。デビュー前から「白毛じゃないけどソダシの全妹」などと注目さ