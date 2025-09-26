モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠のプライベートショットが話題を集めている。２６日までに自身のインスタグラムを更新し、「昨日食べすぎて歩いた」とつづると、黒のＴシャツにデニムを合わせたシンプルなコーディネートを披露した。この投稿にファンからは「何という美しさだ」「まってかわいくてしぬ」「綺麗だね」「素敵です」「秋って感じする！！」などの声が寄せられている。