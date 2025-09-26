クラブが発表海外サッカー、英イスミアンリーグのチチェスター・シティFCは25日（日本時間26日）、21歳のストライカー、ビリー・ビガーが脳損傷により亡くなったと発表した。英プレミアムリーグ・アーセナルの育成組織出身。英公共放送「BBC」によると、20日（同21日）の試合中にコンクリートの壁に衝突していた。チチェスター・シティFCは公式Xで声明を発表。「土曜日に重大な脳損傷を負い、ビリー・ビガーは誘導昏睡状態に置