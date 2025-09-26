大相撲秋場所大相撲秋場所（東京・両国国技館）は連日、熱戦が繰り広げられている。12日目が行われた25日、大物漫才師と芸人が並んで観戦。中継カメラで度々抜かれ、ネット上で反響が広がった。土俵すぐ下の東の溜席で取組を見つめていたのは、漫才師「おぼん・こぼん」のおぼん。その隣には、お笑いコンビ「U字工事」の益子卓郎の姿が。取組を食い入るように見つめていた。NHK中継では土俵に立つ力士をアップで捉えると、そ