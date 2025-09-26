初の世界陸上で女子100メートル障害の準決勝進出を果たした中島ひとみ(C)Getty Images「東京2025世界陸上」（東京・国立競技場）の女子100メートル障害で、準決勝進出を果たした中島ひとみ。かねてから評判だった美貌に加え、今大会では肌の美白ぶりも注目され、「日焼け止めは何を使っているんだろう？」とファンの間で話題となっていた。【写真】美白も話題に…ハードラー・中島ひとみの笑顔＆ピースをチェックその“疑問”に