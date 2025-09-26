大逆転負けに肩を落とす日本ハム・清宮幸太郎(C)産経新聞社パ・リーグ2位の日本ハムは、9月25日の西武戦（ベルーナドーム）に4-5の大逆転負け。4点リードの7回に滝澤夏央の2点二塁打、タイラー・ネビンの3ランで、一気にひっくり返された。楽天に勝利した首位・ソフトバンクの優勝マジックが「2」に減り、きょう26日にもV逸が決まる。【動画】今季初の逆方向弾！154キロを捉えた清宮幸太郎の11号2ランをチェック立ち上がりから