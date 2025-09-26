カンチェンジュンガは追い切り翌日の木曜朝、厩舎周りの運動で体をほぐした。庄野師は「前走から間隔（中2週）が詰まっているけど、いい状態をキープしている。今朝も落ち着いていたよ」とうなずく。前走セントウルSは後方から上がり3F最速33秒1で重賞2勝目を挙げた。「強い相手に最後はいい脚で差し切ってくれた。2走目の上積みはあるし、G1でも楽しみ」と力を込めた。