JRAは25日、スプリンターズS出走馬の調教後馬体重を発表した。春秋スプリントG1連覇を狙うサトノレーヴは高松宮記念と同じ530キロ。休み明けでもきっちり仕上がっている。ピューロマジックは前走比プラス28キロの474キロ。過去最高馬体重での出走が濃厚。香港馬ラッキースワイネスは大きな馬体減なし。日本の環境にしっかり適応できている。