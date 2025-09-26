北朝鮮が韓国ドラマやK-POPなど外国文化を視聴・流布した住民を公開処刑していた事実が、今月発表された国連の最新人権報告書でも確認された。報告書は2014年に国連が北朝鮮の反人道的犯罪を公式認定して以来、10年ぶりに出された後続検討で、北朝鮮における個人自由の弾圧がいっそう深刻化していると指摘した。報告書は脱北者ら300人以上の証言を基に作成され、「技術発展で監視が緻密化し、新型コロナ以降、死刑執行は増加した」