巨人の阿部慎之助監督（４６）が２５日、勝負のハマスタ決戦に向けて気合を入れた。２・５差で追う２位・ＤｅＮＡとの２６、２７日の直接対決２連戦（横浜）に向け、Ｇ球場で１軍全体練習。「意地を見せるしかないよね。ひと泡吹かしてやるっていう。それしかない」と必勝を掲げた。借金１の３位で残り５試合。ＣＳ進出は決まっているが、第１ステージの本拠地開催がかかる２位へ、もう負けられない。自力２位は消滅。ＤｅＮＡ