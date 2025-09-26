モデルでタレントの雪平莉左がキュートな近影を公開した。２６日までに更新したインスタグラムに「久しぶりの登場ともだちいぬ」とつづり、犬との２ショットなどをアップ。メガネ姿にラフな服装で犬と歩く姿を披露した。この投稿にファンからは「メガネたまらんて」「莉左さんもワンちゃんもかわいい〜」「見つめあってるの可愛すぎる」「かわいい×かわいい」「後ろ姿もかわいい」「犬になりたい」などの声が寄せられてい