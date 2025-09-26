◆米大リーグオリオールズ６ｘ―５レイズ（２５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）オリオールズが今季の本拠地最終戦でサヨナラ勝ちを飾った。先発左腕・ポビッチは初回、２回とピンチを切り抜けたが、３回１死満塁でモレルに先制２点二塁打を許すなど３点を献上。味方打線はマウントキャッスルのソロなどで一時１点差に迫ったが、２―３の６回にポビッチが２点を奪われ、再び３点差