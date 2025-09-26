阪神の佐藤輝明内野手（２６）が２５日、甲子園での全体練習に参加し、目標の４０本塁打、１００打点を目指すと誓った。すでに１０盗塁には到達していて、４０本塁打と１００打点のトリプルクリアになれば、球団では１９４９年の藤村富美男氏以来、球団史上２人目の快挙となる。残り４試合は全て甲子園。秋になると、中堅から右翼に吹くかもしれない、秋の浜風も味方につけて、ミスタータイガース以来の偉業を狙う。リーグ優勝