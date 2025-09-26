阪神・藤川球児監督（４５）が２５日、甲子園での全体練習を見守り、２８日・中日戦（甲子園）に伊原を先発させることを明かした。新人王争いが混沌（こんとん）とする中、「１年間頑張り続けた新人選手は伊原じゃないかな」と先発、中継ぎの両方で奮闘し、リーグ優勝に貢献した左腕が新人王にふさわしいと力説した。今季２度目となる中日・金丸との投げ合いで名勝負を期待した。シーズン完走のご褒美だ。藤川監督は中日３連戦