ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）の開催発表会見が２５日、都内で行われた。元キックボクサーで同級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が世界初挑戦として、同級２位で前ＷＢＡ世界同級王者の井上拓真（２９）＝大橋＝と激突するカードが正式決定した。前ＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級統一王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が２５日、都内で取材に応じた。自身が返上したＷＢＣ