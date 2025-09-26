【阪神・藤川監督語録】▼才木は大丈夫骨に異常はないと報告を受けました。後はタイトルとかがかかっているのか、というやり取りをピッチングコーチとしている最中かなと思います。▼レギュラーシーズンは残り4試合せっかく甲子園でゲームが4試合ですか。もう他の球場ではないので有意義に使いながらですね。ファンの人も含めて、この先に向けた見方とその日のゲームの楽しみ方と、個人タイトルの楽しみ方を見てもらいな