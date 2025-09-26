阪神の才木が患部の順調な回復ぶりをアピールした。22日のヤクルト戦の6回に、右足くるぶし付近にライナーを受け緊急降板。試合後は足を引きずる仕草も見せたが、この日はジョギングやキャッチボールを通常通りに行った。「全然大丈夫。腫れもだいぶ引いて、問題ないです」。今後の登板の可能性については「監督、コーチが決めること。状況次第という感じですかね」と話すにとどめた。