注目の的は佐藤輝の強打だけではない。阪神の最強ブルペン陣を支えてきた及川と石井が、きょう26日からの中日3連戦でともに“W球児超え”に挑む。「なんか実感がないんで…そんな記録があるとも知らなかったです。頑張って抑えます」初々しく笑ったのは高卒6年目の及川だ。今季はここまでキャリアハイを大幅に更新する65試合に登板。防御率0.89もさることながら、特筆すべきは“失敗しない仕事ぶり”。前回登板した23日DeNA