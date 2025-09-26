「大相撲秋場所・１２日目」（２５日、両国国技館）新小結安青錦が横綱豊昇龍を切り返しで破り、９勝目を挙げた。初土俵から所要１２場所の史上最速新三役に続き、負け越しなしでの新三役勝ち越し場所で、曙の勝ち星を上回った。豊昇龍は初黒星を喫し、関脇霧島を押し出した横綱大の里に、賜杯争いで並ばれた。隆の勝は大関琴桜を押し出して２敗を守り、１差に迫った。正代は竜電に寄り切られ３敗に後退。大関とりが絶望的とな