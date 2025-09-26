チリで２７日に開幕するＵ−２０（２０歳以下）Ｗ杯に臨む日本代表のＦＷ高岡伶颯（れんと、１８）＝バランシエンヌ＝が２４日、現地からオンライン取材に応じ「優勝を目指す。個人としては、何点というより決められるだけ決めたい」とゴール量産に意欲を示した。２年前のＵ−１７Ｗ杯ではグループステージ３戦４発と活躍。だが、決勝トーナメント１回戦でスペインに敗れ、１６強で散った。「今回はいい経験で終わらせず、優勝