阪神は26日から甲子園で中日を迎え、3連戦を戦う。先陣を切るのは村上。現在、勝率リーグ1位を走る右腕は、最高勝率の条件である13勝目を挙げるべくマウンドに向かう。他にも奪三振数リーグ1位、勝利数はDeNA・東を2勝差で追う2位につけており、「狙えるタイトルは狙いたい」と語る右腕はここで1勝を奪っておきたい。中日先発は柳となっている。今季阪神戦は2戦で防御率1・50と成績を残している。27日は大竹が先発予想。こち