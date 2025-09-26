木曜追いのタイセイドレフォンは亀田（レースは田口）を背にCWコースへ。テンから軽快にラップを刻み、6F82秒3〜1F12秒5。シークレット（2歳未勝利）に半馬身先着した。山田真助手は「元々、稽古駆けしないが、今朝はこの馬なりにしっかり動けていた」と納得の表情。前走名古屋城Sは中団の外から4着に追い上げた。「乗り難しい面があるので、癖を知っている田口騎手が継続して騎乗してくれるのがいい。ハンデ56キロもいいです