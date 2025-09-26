テレビ朝日は２５日、都内の本社で、東京・有明に来春開業する複合エンタメ施設「ＴＯＫＹＯＤＲＥＡＭＰＡＲＫ」（ＴＤＰ）のコンテンツ発表会を開いた。施設内の新劇場こけら落とし公演でクリエイティブプロデューサーをつとめるＮＥＷＳ・加藤シゲアキ（３８）、オープニングアンバサダーをつとめるお笑いコンビ・サンドウィッチマンとヴァイオリニストの高嶋ちさ子（５７）らが出席し、加藤が公演の概要を明らかにすれば