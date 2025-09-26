ワコールが手がける下着ブランド「une nana cool（ウンナナクール）」から、英国リバティ社のプリントを使った新作が登場しました。発売は2025年9月4日（木）から順次スタート。定番ブラジャー「364 レース」「さあ、わたし レース」「三角ノンワイヤーブラ」や夜用の「ナイトアップブラ」など、全13アイテムを展開。華やかなリバティ柄で、毎日のランジェリーライフを彩ります♪