「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２５日、フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で特大の中飛に倒れた。ダイヤモンドバックスはブルペンデーとなり、左腕・ビークスとの対戦。初球のフォーシームをフルスイングするもファウル。２球目の変化球は見送り、追い込まれた。３球目のアウトローをとらえると打球はセンターへ高々と舞い上がった。打球が上がった瞬間、敵地