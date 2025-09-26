左のセットアッパーも“球児超え”に挑む。阪神の及川雅貴投手（２４）が２５日、甲子園での全体練習で汗を流し、残り４試合のフル回転を誓った。目前に迫るのは、ＮＰＢ新記録の１８試合連続ホールド。「ゼロで帰ってくるというのは一緒なので、そこだけを意識してやれたら」。平常心で０５年の藤川球児（阪神）を抜きたい。８月１３日の広島戦から積み上げてきた連続ホールドは、９月２３日・ＤｅＮＡ戦で１７試合連続となっ