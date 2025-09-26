阪神の茨木秀俊投手（２１）が２５日、甲子園初登板へ向けて「やっぱり投げたいですし、いい結果を出せるようにやるだけだと思います」と意気込んだ。２６日からの中日３連戦で本拠地デビューを目指す。高卒３年目右腕は、２１日のヤクルト戦（神宮）で中継ぎとしてプロ初登板。雨で中断があるなど、難しいコンディションだったが、２回無失点と力投した。「ちょっと硬くなって、無駄な四球を出してしまった」と反省も忘れず、