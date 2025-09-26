下肢の張りで２軍調整中の阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）が、２７日にシート打撃に登板する見込みであることが２５日、分かった。クリアすれば３日の練習試合・オリックス戦（ＳＧＬ）で復帰登板となる。実戦は８月９日のヤクルト戦（京セラ）以来、２カ月ぶり。２４日には３度目のブルペンに入るなど順調に調整を進めている。この日もＳＧＬでキャッチボールを行うなど練習を行った。