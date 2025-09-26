巨人は２５日、ジャイアンツ球場で全体練習を行った。２６日から２・５ゲーム差で追う２位ＤｅＮＡとの２連戦。阿部慎之助監督（４６）は「意地を見せるしかないよね。ひと泡吹かしてやるっていう。それしかないよ」と連勝を誓った。２６日はここまでチームトップの１１勝を挙げる山崎が先発。「勝ちましょう」「勝ちましょう」「勝ちたいですね、勝ちましょう」と「勝ちましょう」を３度、連呼した。１９９４年１０月８日、