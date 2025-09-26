「西武５−４日本ハム」（２５日、ベルーナドーム）日本ハムを壮絶な大暗転が待っていた。無情の打球が左中間スタンドで弾んだ瞬間、ベンチで祈るように見つめていた北山亘基投手（２６）は突っ伏し、新庄剛志監督（５３）は微動だにせずグラウンドに視線を送った。４点リードを一気に引っ繰り返されるまさかの逆転負け。３連敗で逆転Ｖへの希望は風前のともしびとなった。清宮幸の先制２ランなど五回までに４点を奪って今井