ヤクルト・林田哲哉球団社長（７０）が２５日、埼玉・戸田球場で２軍の本拠地最終戦となったイースタン・巨人戦を視察後、来季の１軍監督について「私は決めているけど、会社が決まっていない」と自身の中では絞り込んでいることを明かした。チームは最下位に低迷し、高津臣吾監督（５６）が今季限りで退任。池山隆寛２軍監督（５９）の内部昇格が最有力となっている。同球団社長は「いろんな段階を追って発表になると思う」と