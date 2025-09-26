「東都大学野球、青学大４−２中大」（２５日、神宮球場）２回戦３試合が行われ、史上３校目となる６連覇を狙う青学大が中大を下し、開幕４連勝で勝ち点２を獲得した。３季ぶりに１部へ復帰した駒大は亜大との競り合いを制して１勝１敗のタイに持ち込んだ。国学院大は東洋大との２試合連続の延長タイブレークを制し、初の勝ち点を挙げた。高橋徹平内野手（１年・関東第一）がリーグ戦１号を放った。４点を追う四回に、先頭・