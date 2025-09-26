今年8月、新潟市内の商業施設でサッカーユニホームを万引きした疑いで無職の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、新潟市中央区に住む無職の男(29)です。男は8月30日午後3時ごろ、新潟市中央区内の商業施設においてサッカーユニホーム1着（販売価格5500円）を盗んだ疑いがもたれています。事件は、被害関係者からの届出で発覚。警察によりますと、盗まれたユニホームはＪリーグチ