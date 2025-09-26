スペインラジオ局カデナセルなど複数の海外メディアは25日、欧州サッカー連盟（UEFA）がイスラエル代表を国際大会から追放するかどうか決定するための会合を開く予定だと報道。現在国際大会から排除されているロシア代表のような処分を受ける可能性が浮上した。国連調査委員会は今月初め、イスラエルがガザ地区のパレスチナ人に対して大量虐殺を犯したと発表。イスラエルに対してはこれまで以上にスポーツ制裁を求める声が日々