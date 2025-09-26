去年、寒ブリが不漁だった新潟県佐渡市の漁港で、今シーズンの大漁を願う大漁祈祷が行われました。 佐渡市の鷲崎漁港で9月25日、寒ブリの大漁や航海の安全を願う“大漁祈祷”が行われました。昨シーズン記録的な寒ブリの不漁に見舞われた佐渡市。【内海府漁業生産組合本間信俊 組合長】「寒ブリと呼ばれる11月～2月だと、うちで6．5tしかなかった。その前の年で68t」そのため、25日は海の神・竜宮様を祀る寺