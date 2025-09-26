「大相撲秋場所・１２日目」（２５日、両国国技館）横綱豊昇龍が新小結安青錦の切り返しに屈し、１敗で両横綱が首位に並んだ。デイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方は「立ち合いが完全に失敗だな」と厳しく指摘。関脇霧島を押し出した大の里には「危なげなかった」と評価した。◇◇豊昇龍には厳しく言うと、どこか、ごまかしで勝とうとするみたいな、立ち合いが完全に失敗だな。先場所とほぼ同じ負け方