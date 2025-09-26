ライブに参加予定のダイアモンド☆ユカイさん（写真左）と矢井田瞳さんミュージシャンと飲食店がコラボレーションし、肉料理と音楽ライブを融合させたイベント「ニクオン町田ベース２０２５」が１０月１１、１２の両日、東京都町田市の芝生広場「町田シバヒロ」で開かれる。入場無料。ライブにはダイアモンド☆ユカイさん、ＲＯＬＬＹさん、矢井田瞳さんらが参加予定。会場にはキッチンカーや物販店も並ぶ。実行委員会は「地域